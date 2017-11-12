راشد بن دلموك يكسب تحدي الوثبة للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سباق تحدي الوثبة للقدرة لمسافة 120 كلم، والذي أقيم أمس بميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة في دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويأتي تنظيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية المهرجان العالمي للخيول العربية، وتم رصد 4 سيارات دفع رباعي للفائزين الأوائل.

وتوج الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «السيل» لإسطبلات (ام7) بطلاً للسباق، مسجلاً زمناً إجمالياً وقدره 4:20:50 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.60 كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «ادجار دو مانبا» لإسطبلات (F3)، مسجلاً زمناً وقدره 4:20:51 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.60 كلم في الساعة.

وحلت في المركز الثالث الفارسة ليلي المرزوقي على صهوة «ترا جيت» لاسطبلات الوثبة، مسجلة زمناً وقدره 4:21:22 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.54 كلم في الساعة.