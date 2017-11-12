مبخوت: شاركت أمام النصر بطلب من زاكيروني

٫وليد فاروق ( عجمان)

كشف علي مبخوت نجم هجوم الجزيرة ومنتخبنا الوطني عن أن مشاركته أمام فريق النصر تمت بموافقة الإيطالي ألبرتو زاكيروني الفمدير الفني لمنتخبنا الوطني، الذي طلب منه المشاركة في هذه المباراة للتأكد من استعادة كامل لياقته البدنية والفنية قبل عودته مجدداً لمعسكر «الأبيض» استعداداً للمشاركة في مباراة أوزبكستان الودية المقرر لها يوم بعد غدٍ.

وقاد مبخوت «فخر أبوظبي» لتحقيق فوز كبير على «العميد» بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الخليج العربي، حيث كان صاحب الهدف الافتتاحي، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من اللقاء، وأكد هداف الجزيرة الذي خرج من معسكر المنتخب قبل مباراة هاييتي الودية أن ارتداء قميص المنتخب «شرف» يسعى إليه أي لاعب، موضحاً أن مدرب المنتخب طلب منه ذلك للتأكد من جاهزيته قبل مباراة أوزبكستان المقبلة، حيث توجه اللاعب عقب المباراة مباشرة إلى معسكر المنتخب استعداداً لمباراة الثلاثاء.

وفي نفس الوقت قلل مبخوت من أهمية الخسارة في أولى مباريات المنتخب تحت قيادة زاكيروني، مؤكداً أن الفوز في هذه المرحلة ليست هي المطلب الأساسي بقدر تحقيق عناصر التآلف والانسجام، وأن مباراة اوزبكستان المقبلة ستكون فرصة لتقديم عرض أفضل. كما عبر مبخوت عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الجزيرة على النصر واعتبره بمثابة «الدفعة المعنوية» للفترة المقبلة، وخاصة في مسابقة دوري الخليج العربي، مشيداً بأداء أحمد ربيع بديله الشاب، الذي أحرز هدفاً بمجرد نزوله الملعب، مؤكداً أنه يدعمه كأخيه الصغير، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات متميزة مع الفريق هذا الموسم.

يذكر أن هدف مبخوت في مرمى النصر هو الأول له في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي، والثالث له مع الجزيرة هذا الموسم بعد هدفيه في الدوري في مرمى كل من النصر في خسارة فريقه 2-4، وفي الفوز على عجمان 2-1 في الجولة الأولى.