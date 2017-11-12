سامباولي يبحث عن شريك ميسي!

موسكو (د ب أ)

يبدو أن الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، لا زال يبحث عن الشريك المناسب لميسي في وسط الملعب، والذي يشكل مع اللاعب الثنائي المتفاهم الذي يمنحه أفضلية في السيطرة على وسط الملعب.

وأعلن سامباولي قبل المباراة الودية أمام المنتخب الروسي التي أقيمت أمس في العاصمة الروسية موسكو، وانتهت

بفوز الأرجنتين 1 /‏‏‏ صفر، أنه سيعتمد على جيوفاني لو سيلسو نجم خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي.وقال سامباولي، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل المباراة: يمكن للاعب «لو سيلسو» أن ينشئ علاقة قوية مع ليو ميسي.ومنذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب الأرجنتيني في يونيو الماضي، اختبر سامباولي العديد من اللاعبين لإيجاد الشريك المناسب لميسي في خط وسط الفريق.وشملت الاختبارات كلاً من إيفر بانيجا «إشبيلية الإسباني» وباولو ديبالا «يوفنتوس الإيطالي» ولياندرو باريديس «زينيت سان بطرسبرج الروسي» ولاعبين آخرين، لكنه لم يجد حتى الآن الخيار المناسب لهذه المهمة. وبعد 6 أيام على استدعائه لصفوف المنتخب الأرجنتيني، نال لو سيلسو «21 عاماً» فرصة المشاركة مع الفريق في المباراة على استاد «لوجنيكي» في موسكو.

وبدأ لو سيلسو مسيرته الاحترافية في 2015 من خلال فريق روساريو سنترال الأرجنتيني، ثم انتقل في الموسم التالي لفريق سان جيرمان.