الطليان في أصعب امتحان!

ستوكهولم (د ب أ)

انتزع المنتخب السويدي الأول فوزاً صعباً من ضيفه الإيطالي 1 /‏‏ صفر، في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ويدين المنتخب السويدي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جاكوب يوهانسون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

وبات يتعين على المنتخب الإيطالي الفوز بأكثر من هدف في مباراة الإياب، التي ستقام في ملعب سان سييرو بمدينة ميلان غداً.

وكان المنتخب السويدي فشل في الحصول على بطاقة التأهل المباشر للمونديال بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن المنتخب الفرنسي المتصدر، وبفارق الأهداف أمام المنتخب الهولندي.

فيما فشل المنتخب الإيطالي هو الآخر في التأهل مباشرة للمونديال، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق 5 نقاط عن المنتخب الإسباني المتصدر، وعشر نقاط أمام المنتخب الألباني.