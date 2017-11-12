ماني يكافئ السنغال بتذكرة المونديال

جوهانسبرج (رويترز)

لعب ساديو ماني دوراً مهماً في تأهل بلاده السنغال إلى نهائيات كأس العالم، في روسيا، عقب الفوز 2-صفر على مضيفتها جنوب أفريقيا لتتصدر المجموعة الرابعة من التصفيات.

وصنع جناح ليفربول الهدف الأول لديافرا ساكو، ثم أرسل تسديدة أنقذها الحارس في الشوط الأول قبل أن يتابعها المدافع ثامسانكا مخيزي ويسكنها بالخطأ في شباكه.

ووضع الفوز السنغال في صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو والرأس الأخضر، و7 نقاط عن جنوب أفريقيا متذيلة الترتيب.

وتتبقى جولة واحدة في تلك المجموعة من التصفيات ليصبح الفارق غير قابل للتعويض.

وتشارك السنغال في النهائيات للمرة الثانية في تاريخها، بعدما بلغت دور الثمانية في نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وكانت المباراة إعادة لمواجهة سابقة بين المنتخبين انتهت بخسارة السنغال 2-1 على نفس الملعب، قبل نحو عام لكن الاتحاد الدولي «الفيفا» قرر إعادتها، بسبب تلاعب الحكم الغاني جوزيف لامبتي، الذي أوقف مدى الحياة، في نتيجتها.

وكانت مشاركة ماني في المباراة محل شك حتى الأسبوع الماضي، عندما تعافى بشكل أسرع من المتوقع من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، ليشارك مع ليفربول في الفوز على وستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وشارك ماني في مباراة بالكامل وصنع الهدف الأول عبر تمريرة بينية رائعة، اخترقت دفاع جنوب أفريقيا لتصل لساكو الذي أحرز هدفه الثاني على التوالي في التصفيات، بعد هدفه أمام الرأس الأخضر الشهر الماضي.