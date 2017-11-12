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«ودية ويمبلي» سلبية

إنجلترا وألمانيا.. استمرار «العقدة 43» و«الشيفرة 20»
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تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017

لندن (رويترز)

فرضت إنجلترا على ألمانيا بطلة العالم التعادل من دون أهداف، في مباراة ودية في استاد ويمبلي، لكن أصحاب الأرض تعرضوا لضغط هائل في الشوط الأول.

وفي ظل غياب عدة لاعبين مؤثرين بسبب الإصابة، منحت إنجلترا الفرصة لخمسة لاعبين لخوض مباراتهم الدولية الأولى، لكن الدفاع ظهر بشكل متواضع في الشوط الأول، وأنقذ الحارس جوردان بيكفورد أكثر من فرصة في ظهوره الدولي الأول مع بلاده.

لكن رغم ذلك صنعت إنجلترا أيضاً عدة فرص خطيرة وظهر روبن لوفتوس-تشيك بشكل مؤثر، في مباراته الدولية الأولى، واقترب أصحاب الأرض من التسجيل في بداية المباراة وقرب النهاية أيضاً.

وأبدى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، الذي افتقد أكثر من نصف التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة، سعادته بالأداء رغم أن النتيجة تركت الفريق بلا فوز على أرضه أمام ألمانيا منذ 1975.

وقال ساوثجيت لمحطة «آي.تي.في» التلفزيونية: في الشوط الأول احتجنا إلى تدخلين رائعين من جوردان بيكفورد، وصنعنا أيضاً بعض الفرص الخطيرة. ... المزيد
     
 

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