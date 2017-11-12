لندن (رويترز)

فرضت إنجلترا على ألمانيا بطلة العالم التعادل من دون أهداف، في مباراة ودية في استاد ويمبلي، لكن أصحاب الأرض تعرضوا لضغط هائل في الشوط الأول.

وفي ظل غياب عدة لاعبين مؤثرين بسبب الإصابة، منحت إنجلترا الفرصة لخمسة لاعبين لخوض مباراتهم الدولية الأولى، لكن الدفاع ظهر بشكل متواضع في الشوط الأول، وأنقذ الحارس جوردان بيكفورد أكثر من فرصة في ظهوره الدولي الأول مع بلاده.

لكن رغم ذلك صنعت إنجلترا أيضاً عدة فرص خطيرة وظهر روبن لوفتوس-تشيك بشكل مؤثر، في مباراته الدولية الأولى، واقترب أصحاب الأرض من التسجيل في بداية المباراة وقرب النهاية أيضاً.

وأبدى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، الذي افتقد أكثر من نصف التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة، سعادته بالأداء رغم أن النتيجة تركت الفريق بلا فوز على أرضه أمام ألمانيا منذ 1975.