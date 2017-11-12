محمد الشرقي يتوج أبطال «الفجيرة الدولية» للقدرة الشطرنجية

الفجيرة (وام)

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس، الفائزين في بطولة الفجيرة الدولية الأولى للقدرة الشطرنجية بمشاركة 135 لاعباً من 16 دولة عربية وأجنبية.

وهنأ سموه الفائزين بإنجازاتهم المتميزة في هذا الحدث الأول من نوعه في العالم، والذي يعتبر ابتكاراً شطرنجياً جديداً يسهم في إحداث نقلة في مفهوم وتطوير منظومة اللعبة بالدولة.

وشدد سموه على ضرورة الحفاظ على هذا النجاح الذي تحقق خلال هذه البطولة في نسختها الأولى، وخوض المنافسات المقبلة بأعلى درجات المثابرة والالتزام، ووجه سموه الشكر والتقدير لاتحاد الشطرنج ولنادي الفجيرة للشطرنج على الجهود المبذولة لنجاح البطولة، داعياً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، ونيل أفضل الميداليات.

حضر التكريم الشيخ سعود بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، والدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ورئيس اللجنة المنظمة، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية في الإمارة.