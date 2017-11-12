عهود الرومي تشارك في «تحدي دبي للياقة»

رضا سليم (دبي)

شاركت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، أمس في ختام المهرجان الرابع لمبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وانطلقت فعالياتها الجمعة الماضي، وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

وتجولت معالي وزيرة السعادة في منطقة الفعاليات بين المشاركين من الجمهور، وحضر اليوم الثالث من المهرجان قبل الأخير الذي أقيم في حديقة البرج في منطقة برج بارك، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد للمجلس، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من محبي الرياضة الذين تمكنوا من اختبار الأجهزة الرياضية والمرافق المختلفة التي شملت أجهزة تمارين التجذيف والأوزان ورياضة الباركور، إضافة إلى مناطق اللياقة والمرح الخاصة بالأطفال التي انتشرت في أنحاء الحديقة.

وتميزت فعاليات نهاية الأسبوع في حديقة البرج بتخصيص يوم واحد من أصل ثلاثة أيام للسيدات فقط، حيث توافرت المعدات والأجهزة الرياضية، والمرافق الخاصة، ودروس اللياقة البدنية مع الخبراء، وجلسات العلاج الطبيعي للمشاركات، وشملت دروس اللياقة المجانية حصص «سوبر ابس»، وزومبا، و«بودي بمب»، و«جرِت كارديو»، وغير ذلك الكثير. ويستعد الجمهور للمهرجان الخامس والأخير الذي يقام في «فستيفال سيتي دبي» يومي 17 و18 نوفمبر، سيكون بإمكان المشاركين اغتنام الفرصة والمشاركة في دروس اللياقة المجانية والفعاليات الرياضية التي ستقام في أنحاء المدينة خلال آخر ستة أيام من التحدي. من ناحية أخرى، أعلنت «دبي القابضة»، عن تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة وجلسات اللياقة البدنية بكونها شريكاً في مبادرة التحدي، وتسهم الشركات التابعة لـ «دبي القابضة» بشكل فاعل في دعم هذا الهدف من خلال تنظيم باقة واسعة من الفعاليات وأنشطة اللياقة البدنية المجانية التي تلائم أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم البدنية.