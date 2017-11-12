الجو جيتسو ينظم دورة تدريبية للحكام والمدربين

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الجو جيتسو أمس الأول، دورة تدريبية للمدربين المعتمدين لدى الأندية، وحكام اللعبة المعتمدين لدى الاتحاد، بأبوظبي، وذلك في إطار خطط الاتحاد الرامية لتطوير جميع أطراف اللعبة.

وتركزت الدورة التي أقيمت بمركز تدريب الاتحاد في «مبادلة أرينا»، على توحيد معايير التدريب، ورفع مستوى الوعي لدى المدربين بالتقنيات والأساسيات التي يتوجب مراعاتها خلال مراحل تدريب اللاعبين ضمن جميع المستويات، ما يسهم في تعزيز إمكاناتهم الفنية، الأمر الذي ينعكس على اللاعبين المنتسبين للأندية.

واستقطبت الدورة التدريبية 60 حكماً ومدرباً قدموا من 19 نادياً، وشهدت حضور أعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد الذين قدموا محاضرات نظرية وعملية.

وركزت دورة الحكام، بقيادة البرازيلي أليكس باز رئيس لجنة الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي على تعريفهم بآخر المستجدات المرتبطة بقوانين اللعبة، والأخطاء الشائعة والهفوات التحكيمية التي يتوجب تفاديها، فضلاً عن تعزيز أساليبهم وردود أفعالهم تجاه اللاعبين خلال المنافسات.

وقال يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، إن هذه الدورة التي نعقدها لأول مرة تهدف إلى توحيد أنظمة وأساليب التدريب المتبعة تأتي في إطار سعي الاتحاد المستمر نحو تطوير الكوادر الفنية والتدريبية على مستوى الدولة، نحو تحقيق رؤيته في أن يصبح رمزاً ريادياً للعبة عالمياً»، وأضاف: يحرص الاتحاد على إقامة مثل هذه الدورات، واستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العالمية لرفد مجتمع الرياضيين والمنتسبين للعبة على مستوى الدولة، والنهوض بمستوى الفريق الفني والذي سيكون تأثيره مباشراً على اللاعبين من الناشئين والمحترفين على حدٍ سواء. وتابع: ارتفاع مستوى المشاركة والإقبال على الدورات التدريبية، يؤكد مسؤوليتنا الرامية لنشر ثقافة اللعبة وتحقيق متطلباتها وتوفير البيئة المحفّزة والأجواء المشجعة لممارسيها، التي تحظى باهتمام شعبي واسع على جميع المستويات، فضلاً عن الدعم المستمر للقيادة الرشيدة. من جهته، ثمن رامون ليموس رئيس المدربين في الاتحاد مبادرة الاتحاد، واهتمامه المستمر بتعزيز وتطوير مهارات المدربين والحكام، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعتبر جسرا معرفيا بين الخبراء والمسؤولين ليصل مباشرة إلى الطلاب من خلال التركيز على المدربين الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في بناء الفرق وتطوير أداء اللاعبين. وأشار ليموس إلى أن هذه الدورة لعبت دوراً مهماً في تعزيز الإمكانيات الفنية، بما ينسجم مع التزام الاتحاد بتطوير قدرات العاملين فيها من خلال التدريب المناسب، ونشر سياسة وثقافة الجودة بينهم. من جانب آخر، قال البرازيلي أليكس باز رئيس لجنة الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، إن مشاركتنا في هذه الدورة تعتبر خطوة استراتيجية على مستوى اللعبة ممثلة بالاتحاد، حيث تم استعراض القوانين والمعايير التي يتوجب اتباعها عند اللعب، ولكن الأمر الجديد مشاركة الأندية في هذه الدورات لأول مرة، والتي تسهم بنقل المعرفة لطلابهم، من حيث قوانين ارتداء الزي، وكيفية التصرف وما يتوجب فعله من عدمه خلال النزالات. وعبر باز عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي يوليه جميع المشاركين بمحتوى الدورات ورغبتهم بالتعلم والتعرف على مستجدات قوانين هذه الرياضة الاستثنائية، فهي فرصة جيدة للالتقاء والتواصل الفاعل مع مختلف أطراف المعنية بمجتمع الجو جيتسو، والاطلاع على المهارات الجديدة واكتسابها. وقال لوسيانو ديبولو مدرب نادي شباب الأهلي دبي: «هذه الدورة تمنحنا مزيداً من الثقة بالنفس، والقدرة على فهم الآليات والمنهجيات التي تدعم مسيرتنا في تدريب وتعليم الطلاب المنتسبين إلى النادي وتطويرهم». وأشار ديبولو هذه الدورة جاءت في الوقت الصحيح، خلال موسم البطولات المزدحم، حيث يضم نادي شباب الأهلي نحو 85 طالباً يتوزعون على ثلاثة مدربين حضروا جميعهم للمشاركة في الدورة واستقاء المعرفة والخبرات التي سينقلونها إلى طلابهم.