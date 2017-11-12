جلفار: المناصب الخارجية تخدم رياضة الإمارات

رضا سليم (دبي)

حققت كرة اليد مكاسب إدارية على المستوى القاري بعد الفوز بـ3 مقاعد في انتخابات الاتحاد الآسيوي للعبة والتي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الحادي والعشرين أمس الأول في مدينة أنطاليا التركية برئاسة الشيخ أحمد الفهد وبحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى وممثلي الدول الآسيوية في كرة اليد، حيث فاز محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد بمقعد في العضوية فيما احتفظ المحاضر الدولي صالح عاشور برئاسة لجنة الحكام والقانون، ليستمر في عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للعبة، وفاز محمد شريف نائب رئيس الاتحاد برئاسة لجنة التحكيم.

وأعرب جلفار عن سعاته بالفوز الإمارات بـ3 مقاعد، مؤكدا أن هذه المناصب الإدارية تخدم كرة اليد الإماراتية، ولا زال هناك عمل قائم من أجل دخول عدد من الأعضاء بالاتحاد في لجان الاتحاد الآسيوي، ولدينا رغبة كبيرة في التواجد القوي على مستوى القارة من أجل استعادة مكانة اللعبة قاريا، وعمل علاقات مع الاتحادات الوطنية في آسيا.

وأضاف: التواجد في الاجتماع كان له مكاسب أخرى من خلال الالتقاء بعدد من رؤساء الاتحادات الآسيوية والعربية والخليجية بجانب الدكتور حسن مصطفى الذي كانت لنا جلسة معه في دبي قبل التوجه إلى تركيا، والشيخ أحمد الفهد، ومن المؤكد أن اللعبة سوف تستفيد بشكل موسع بهذه المناصب في فتح آفاق كبيرة سواء على مستوى تبادل الخبرات والمعسكرات والمشاركة في بطولات دولية خارج الدولة أو دعوة المنتخبات للعب في الإمارات، خاصة أننا مقبلون على البطولة الآسيوية للرجال والمؤهلة لبطولة العالم.

وأشار إلى أن المناصب القارية والدولية مطلوبة وهو ما تحث عليه هيئة الرياضة خاصة أنها تضع اسم الإمارات في كل المحافل، ووجود عدد كبير من الإداريين في مناصب خارجية تصب في مصلحة الرياضة الإماراتية بشكل عام.

الشارقة يتعاقد مع 3 لاعبين لـ «القارية»

دبي (الاتحاد)

تعاقد نادي الشارقة، مع 3 لاعبين مصريين للعب مع الفريق في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد، والتي ستقام في مدينة حيدر أباد في الهند من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري، واللاعبون هم إسلام حسن ومحمد إبراهيم من الأهلي ويحيي خالد لاعب الزمالك، وينضم الثلاثي إلى القائمة الآسيوية مع التونسي سليم الهدوي لاعب الفريق، ليكون الملك الشرقاوي قد اكمل قائمة الأجانب في البطولة.

وجاء التعاقد مع اللاعبين الثلاثة بالتواصل مع أنديتهم خلال معسكر الفريق الحالي في القاهرة، والذي يستمر يوم 16 الجاري، ولعب الفريق أولى مبارياته أمام الجزيرة وفاز 35-28، فيما خاض الفريق تدريبا مشتركا مع الأهلي المصري أمس، ويلعب اليوم أمام فريق الشمس، ويختتم مبارياته الودية أمام الجيش أحد الفرق القوية بالدوري المصري.