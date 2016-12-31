جوفان يتحدى نادال على لقب «مبادلة العالمية»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يواجه البلجيكي دافيد جوفان المصنف الحادي عشر ومفاجأة البطولة في الثالثة عصر اليوم، الإسباني المخضرم رافاييل نادال المصنف التاسع، على لقب النسخة التاسعة لبطولة مبادلة العالمية للتنس التي يستضيفها مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتأهل نادال وجوفان إلى المشهد الختامي بعدما تخطيا عقبتي الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثالث وأندي موراي المصنف الأول في مواجهتي نصف النهائي أمس وحظيتا بمتابعة جماهيرية حاشدة.

وتميل كفة التوقعات لمصلحة نادال المرشح للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي والرابع في تاريخه «رقم قياسي»، أما جوفان فسيقف أمام منعطف مهم في مسيرته التي حصد خلالها لقبين عالميين فقط، إذ يخوض هذه المواجهة وهو يعلم جيداً حجم الفوارق التاريخية الكبيرة التي تفصله عن «الماتادرو» الإسباني.

وتعتبر مواجهة اليوم الأولى التي تجمع نادال وجوفان، وهو ما سيضفي المزيد من الإثارة على مجرياتها خاصة وأن جوفان يتمتع بلياقة بدنية كبيرة بدت واضحة خلال مواجهته أمام أندي موراي في نصف النهائي.