«الشقي 96» بطل «الشراعية 22 قدماً

دبي (الاتحاد)

توج القارب الشقي 96 لخليفة مهير المزروعي وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش بطلا لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما «الجولة الثانية من بطولة دبي 2017-2018» والذي جرت أمس الأول في شواطئ جميرا

وشهد الحدث الكبير الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة كبيرة وقياسية من النواخذة والملاك والبحارة إذ جسد ما يزيد على 400 شخص على متن 88 قارباً ملحمة في التنافس الرائع على امتداد شواطئ جميرا لمسافة وصلت إلى 6 أميال بحرية معبرين في الحدث عن المشاركة في تحدي دبي للياقة 30×30 حيث حملت القوارب أعلام المبادرة.

وحل في المركز الثاني القارب «الفهد 79» لمحمد جاسم معيوف وبقيادة ابنه النوخذة جاسم، وجاء في المركز الثالث القارب «زعزاع 4» للنوخذة حمد ماجد الحر السويدي.

قام بتتويج الأبطال كل من محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي وهزيم محمد القمزي مشرف السباقات في النادي والرائد علي عبد الله النقبي مدير قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي ومهرة فلكناز أمين عام اتحاد الرياضات البحرية.

وقامت اللجنة المنظمة في النادي بتسليم الكؤوس لأبطال سباق الجولة الأولى لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما والذي نظمه النادي أكتوبر الماضي وتأجل فيه تتويج الأبطال.

وكانت منافسات السباق قد أسفرت عن تتويج القارب سالك 16 العائد لسردال لصناعة السفن وبقيادة النوخذة جمعة سهيل الطاير باللقب.