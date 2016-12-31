عدد سكان نيجيريا يفوق 193 مليوناً

أبوجا، نيجيريا (أ ف ب)

أعلنت الوكالة الوطنية النيجيرية للإحصاء في تقرير أمس، أن عدد سكان نيجيريا، أكبر بلد من حيث عدد السكان في أفريقيا، بات 193,3 مليون نسمة.

وأجرت هذه الوكالة حساباتها «بالاستناد إلى قواعد الاحصاء الأخير الذي قامت به اللجنة الوطنية للسكان في 2006» حين كان عدد السكان يبلغ 150,4 مليون نسمة، كما جاء في التقرير.

وباتت ولاية كانو (شمال) المنطقة الأكثر اكتظاظا في البلاد، مع عدد سكان بلغ 13 مليون نسمة، كما ذكرت الوكالة الوطنية، في حين لا يبلغ عدد سكان لاجوس إلا 12,5 مليون نسمة.

وفيما تشهد نيجيريا نموا سكانيا كبيرا، ولم يجر فيها إحصاء دقيق منذ 10 سنوات، تحتج الحكومـــة المحليــة في لاجــوس على هذه الأرقام وتعتــبر أن 22 مليـــون شخــص يعيشــون في العاصمـة الاقتصــاديـة لغرب أفريقيـا.

وما زالت لاجوس التي كان عدد سكانها 1,4 مليون نسمة في السبعينيات، أكبر مدينة في القارة الأفريقية، وقد تخطت القاهرة في 2012 وسكانها الـ 11 مليون نسمة، كما تقول الأمم المتحدة.

وجاء في التقرير الأخير للوكالة الوطنية للإحصاء أن الأطفال يشكلون معظم النيجيريين، وتقل أعمار 58 مليونا منهم عن تسع سنوات.