الاحتفال برياضيي «الأولمبياد» في النادي المصري

العين (وام)

شهد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لنادي جمهورية مصر العربية - فرع العين - للعام الثاني على التوالي، يرافقه وائل السيد محمد جاد، سفير مصر لدى الدولة، الاحتفال الذي أقيم بمقر النادي المصري بالعين لتكريم الرياضيين المصريين الحاصلين على المركز الثاني في منافسات الأولمبياد الرياضي التاسع الذي يقام سنوياً بجامعة الإمارات.

حضر الحفل، أعضاء السفارة المصرية بأبوظبي، في مقدمتهم المستشار محمد عبد القادر، والدكتور أمجد الجوهري المستشار الثقافي المصري، كما حضر الحفل أحمد آل سودين، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والقس ميخائيل يوسف، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العين، ولفيف من أعضاء الجالية المصرية.

وألقى محمد جاهين، رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالعين، كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات على اهتمامها الكبير بالجالية المصرية بالدولة، مشيداً بالعلاقات الراسخة بين مصر والإمارات والتي أرسى دعائمها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتضمن الحفل فقرات متنوعة فلكلورية ورياضية، إضافة إلى إلقاء القصائد الشعرية. وقام معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والسفير المصري بتكريم الرياضيين المصريين في الألعاب المشاركة، منها السباحة والكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي وكرة القدم وألعاب القوى، كما تم تكريم رعاة الحفل. وفي نهاية الحفل، أعطى معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، إشارة البدء لنشاط أكاديمية الفنون المصرية بالنادي، أعقب ذلك افتتاح معرض فني يضم العديد من اللوحات والأشغال اليدوية.