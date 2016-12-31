نصف مليون مهاجر في إيطاليا

روما (رويترز)

قالت وزارة الداخلية الإيطالية أمس، إن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد بالقوارب زاد بنحو الخمس هذا العام مما سجل رقماً قياسياً ورفع إجمالي المهاجرين في ثلاث سنوات لما يزيد على نصف مليون.

وتعليقاً على الإحصاءات انتقد مسؤول في وزارة الداخلية مرة أخرى نقص المساعدة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتصدي لتلك الأزمة.

وقال ماريو موركوني المسؤول عن نظام الهجرة الإيطالي في وزارة الداخلية «كان عاما قياسيا فيما يتعلق بأعداد الوافدين.. وبالرغم من كل التحذيرات صمدت إيطاليا بكل كرامة». وأضاف «وفعلت ذلك دون قدر كبير من التضامن الأوروبي».

وفي 2015 تعهدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين 40 ألفا من طالبي اللجوء من إيطاليا في دول أخرى على مدى عامين لكن 2654 فقط تم نقلهم حتى الآن. ورفضت العديد من الدول استقبال أي مهاجرين.

وبعد إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكبح تدفق المهاجرين الذين يبحرون إلى اليونان أصبحت إيطاليا محور تركيز مهربي البشر وأغلبهم في ليبيا ممن يكدسون الرجال والنساء والأطفال في قوارب غير آمنة لعبور البحر المتوسط.

وقالت الوزارة إن أكثر من 181 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بالقوارب في 2016 بما يمثل زيادة نسبتها نحو 18 بالمئة مقارنة بعام 2015.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فقد شهد العام المنقضي أكبر عدد للقتلى بين المهاجرين في البحر المتوسط إذ بلغ عددهم نحو خمسة آلاف قتيل.