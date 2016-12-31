وثائق سرية: بريطانيا خافت من ألمانيا بعد توحيد شطريها

لندن (د ب أ)

نشر الأرشيف الوطني البريطاني أمس، سلسلة من الوثائق الحكومية الداخلية التي تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وتبين من هذه الوثائق أن مستشاري تاتشر تمكنوا بصعوبة من إقناعها بالنظر إلى ألمانيا الموحدة على أنها دولة حليفة. وعدم تحمس رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجرت تاتشر إزاء فكرة توحيد شطري ألمانيا كان واضحاً، لكن مدى قوة معارضتها لهذه الفكرة فعلياً كشفت النقاب عنه وثائق سرية تم الإفراج عنها أمس.

وكتب أحد المستشارين الخاصين إفادة للسيدة الحديدية تتضمن توصيات قبل لقائها السفير الألماني في لندن في الثالث من أكتوبر 1990، وجاء فيها «من الضروري استخدام كلمات صديق وحليف وشريك بقدر استطاعتك». وكشفت الوثائق أيضاً أنه كان هناك تشكك كبير في بريطانيا مما إذا كانت ألمانيا الموحدة ستعود إلى سياستها العدوانية التي كانت تنتهجها في النصف الأول من القرن العشرين. ولم تتمكن مجموعة خبراء بريطانية من الاتفاق خلال أحد الاجتماعات في مارس 1990 على رأي في هذا الأمر. وجاء في محضر الاجتماع أن «الطريقة التي يتبعها الألمان حالياً في فرض إرادتهم دون هوادة واستخدام ثقلهم داخل الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن كثيراً من الأمور لم تتغير».

ورغم ذلك اختتم الخبراء محضر الاجتماع بتوصية مفادها: «يتعين علينا التعامل بلطف مع الألمان».