«الخامس» يحسم جولة افتتاح دوري الطائرة

عبدالله عامر (العين)

افتتح بني ياس دوري الكرة الطائرة بفوز ماراثوني على العين «حامل اللقب» 3 - 2 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة البنفسجية، حيث كانت الإثارة العنوان البارز لأشواطها الخمسة.

وكانت النتائج الماراثونية 3 - 2 عنوان ضربة بداية الدوري، حيث فاز شباب الأهلي - دبي على حتا 3 - 2 في المباراة التي أقيمت بصالة الظهرة، والتي شهدت إصابة أحمد سلطان معد حتا والذي تم نقله إلى المستشفى.

وبالصالة الجزراوية، فاز النصر على الجزيرة 3 - 2، كما فاز الوصل على عجمان بالنتيجة نفسها.

من جانبه، أكد عبدالله حارب زويد إداري فريق العين أن المباراة جاءت قوية، خصوصاً أن العين مر بظروف صعبة قبلها، تمثلت في إصابة المحترف الصربي فلاديمير والذي سيعود بعد ثلاثة أسابيع، إضافة لعدم وجود اللاعب محمد شمل في التمارين التي سبقت المباراة، والتحاق عادل عطا قبل يومين من المباراة.