  • الأحـد 23 صفر 1439هـ - 12 نوفمبر 2017م
  12:56    السعودية تعلن إحباط محاولات تهريب مخدرات على حدودها الجنوبية وتوقيف 10 أشخاص    

بني ياس يكسب العين

«الخامس» يحسم جولة افتتاح دوري الطائرة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017

عبدالله عامر (العين)

افتتح بني ياس دوري الكرة الطائرة بفوز ماراثوني على العين «حامل اللقب» 3 - 2 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة البنفسجية، حيث كانت الإثارة العنوان البارز لأشواطها الخمسة.

وكانت النتائج الماراثونية 3 - 2 عنوان ضربة بداية الدوري، حيث فاز شباب الأهلي - دبي على حتا 3 - 2 في المباراة التي أقيمت بصالة الظهرة، والتي شهدت إصابة أحمد سلطان معد حتا والذي تم نقله إلى المستشفى.

وبالصالة الجزراوية، فاز النصر على الجزيرة 3 - 2، كما فاز الوصل على عجمان بالنتيجة نفسها.

من جانبه، أكد عبدالله حارب زويد إداري فريق العين أن المباراة جاءت قوية، خصوصاً أن العين مر بظروف صعبة قبلها، تمثلت في إصابة المحترف الصربي فلاديمير والذي سيعود بعد ثلاثة أسابيع، إضافة لعدم وجود اللاعب محمد شمل في التمارين التي سبقت المباراة، والتحاق عادل عطا قبل يومين من المباراة.

وأوضح: «خسارة مباراة بني ياس لا تعني نهاية المطاف، الدوري طويل والتعويض ليس بصعب في المباريات المقبلة»، مشيراً إلى أن الظروف ربما لم تخدم المدرب الذي حاول إيجاد الحلول، ولم نوفق والقادم أفضل، بإذن الله. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 