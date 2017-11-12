«إفهار» يناقش تحديات الخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، أول اجتماع له برئاسة فيصل الرحماني رئيس الاتحاد، وبحضور التشكيل الجديد للأعضاء التنفيذيين «المكتب التنفيذي»، بأبوظبي، وناقش الاجتماع الذي استمر لأكثر من 5 ساعات عدداً من المواضيع المهمة التي تم التوصل فيها لقرارات جديدة حول مستقبل الاتحاد بإداراته الجديدة، والتحديات التي تواجه مشاكل الخيول العربية الأصيلة.

وقال فيصل الرحماني، إن قرارات الاتحاد الجديدة شملت الميزانية والموازنة الخاصة، وقضية قبول العضوية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في تصنيفات سباقات الفئات؛ وذلك بعد الاجتماع مع فني التكافؤ في لندن بعد أسبوعين، لإعادة الثقة بسباقات الخيول العربية وتصنيفاتها، كما أقر الاجتماع بضرورة إعداد قاعدة بيانات سباقات الخيول العربية الأصيلة تخدم الملاك والمربين وكل المهتمين بهذا النوع من السباقات.

وأضاف: الاجتماع أكد أهمية إعادة الثقة والاحترام للاتحاد حتى يقوم بدوره كاملاً تجاه خدمة سباقات الخيول العربية الأصيلة وإعادة الهيبة لها بتصنيف سباقاتها بالقدر الذي تستحقها حتى تكون حاضرة في كل المحافل والميادين الكبرى حول العالم.

وأوضح: «الاتحاد ناقش موضوع الجانب المتعلق بالإعلام، وأهمية تطوير وسائل الاتحاد لتمليك المعلومات كافة للأجهزة والمؤسسات الإعلامية، وشدد على اعتماد مبدأ الشفافية ومناقشة جميع القضايا على الطاولة مع الجهات المعنية بطريقة ديمقراطية، بالاستماع إلى جميع وجهات نظر الأعضاء».

يذكر أن هذا أول اجتماع للاتحاد بعد انتخاب فيصل الرحماني الإمارات برئاسة الاتحاد خلال انتخابات الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد الدولي بمقره في العاصمة الفرنسية باريس سبتمبر الماضي.