بوتين يرفض الرد بالمثل على واشنطن بقضية طرد الدبلوماسيين

موسكو (وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، قراراً مفاجئاً أن بلاده «لن تطرد أحداً» رداً على العقوبات التي أعلنتها واشنطن أمس، ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

فبعيد اقتراح وزير خارجيته سيرجي لافروف إعلان «31 دبلوماسياً في السفارة الأميركية في موسكو وأربعة دبلوماسيين في القنصلية العامة الأميركية في سان بطرسبورج أشخاصا غير مرغوب فيهم»، سعى بوتين إلى التهدئة مؤكداً أن روسيا «لن تثير المشاكل للدبلوماسيين الأميركيين».

وأوضح بوتين في بيان نشره الكرملين «لن نطرد أحداً.. لن ننحدر إلى مستوى دبلوماسية غير مسؤولة» معتبراً العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن «استفزازية» وتهدف إلى «تقويض إضافي للعلاقات الروسية الأميركية».

كما رفض اقتراح لافروف الذي استند إلى مبدأ «المعاملة بالمثل» وشمل منع الدبلوماسيين الأميركيين من استخدام منزل ريفي في ضاحية موسكو.