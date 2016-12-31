البيشمركة: مقتل 1152 «داعشياً» في كركوك خلال 2016



تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 كركوك (د ب ا) أعلن مسؤول كبير في قوات البشمركة الكردية أمس، أن 1152 من عناصر «داعش» قتلوا في مناطق متفرقة خلال العام الحالي في مدينة كركوك شمال بغداد. وقال وستا رسول، قائد محور الجنوب في قوات البشمركة بكركوك، في تصريح صحفي «قوات البيشمركة قتلت خلال 2016 أكثر من 1152 (داعشياً) سواء كان خلال صد هجمات مسلحة أو اشتباكات مباشرة أو ضربات لطيران التحالف الدولي، وحرق 82 مركبة عسكرية تابعة للتنظيم الإرهابي وقصف وتدمير 35 معقلاً ومخبأ للمتشددين». ولا تزال مناطق الحويجة والرياض والعباسية جنوب وغربي مدينة كركوك، تخضع لسيطرة «داعش» منذ يونيو 2014.