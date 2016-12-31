وزير عراقي يدعو لتعميم تعليم «الفارسية» بالبلاد ووزارته تنفي

بغداد الاتحاد، (وكالات)

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، عبدالرزاق العيسى، إلى تعليم اللغة الفارسية في عموم العراق من خلال إقامة دورات وعدم الاختصار على العاصمة بغداد، في خطوة اعتبرت «سياسية» رغم أن الوزير اختير على أساس أنه من التكنوقراط من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي. وإزاء ردود الفعل المتباينة في الأوساط العراقية، سارعت الوزارة أمس لنفي هذه الأنباء، مبينة أن تدريس الفارسية يقتصر على الكليات المختصة فقط، فيما أوضحت طبيعة اللقاء الذي تم بين الوزير العيسى والمستشار الثقافي الإيراني بالبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أن العيسى دعا خلال لقائه المستشار الثقافي الإيراني غلام رضا أباذري، إلى عدم التركيز على مدينة بغداد فقط في تعليم اللغة الفارسية وإقامة دورات في كل مدن العراق، خصوصاً «المحافظات الجنوبية». وبحسب الوكالة، بحث العيسى مع أباذري، التعاون التعليمي والجامعي، مشيداً بدور إيران في مجال منح الزمالات الدراسية للطلبة العراقيين. من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في حديث لـموقع «السومرية نيوز»، «لا يوجد لدى الوزارة توجه لتعليم الفارسية في عموم العراق»، محذراً مما وصفه بـ«إيحاءات تحاول أن تسوقها بعض المواقع». وأضاف العبودي، «لا يوجد توجه لا للوزارة ولا للوزير بهذا الاتجاه»، مشدداً بالقول: «نحن نتعامل مع كل القضايا الخاصة باللغات على أنها ضمن المسارات التي تتبعها المؤسسة الأكاديمية، والفارسية أو غيرها يدرسها الطلبة في الجامعات ضمن كليات متخصصة تسمى كليات اللغات».

من ناحية أخرى، انتقد موقع «بابل» العراقي، على طلب العيسى، واعتبره «خطوة سياسية» رغم أن العبادي، جاء بالوزير على أساس مبدأ «التكنوقراط» الذي اعتمده في الإصلاحات الوزارية الأخيرة. وبحسب الموقع، «يحاول العيسى، ذو التاريخ العلمي (الحافل) بالإنجازات والمناصب العلمية المهمة كأفضل رئيس جامعة عراقية وغيرها، تلميع ذاته أمام الإيرانيين».