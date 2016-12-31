القوات العراقية تتقدم على عدة محاور بالموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

تقدمت القوات العراقية في عدة محاور بمدينة الموصل، وتصدت لهجوم جديد من قبل تنظيم «داعش» فيما خطف التنظيم الإرهابي 23 مدنيا من مدينة كركوك أثناء محاولتهم الهرب من أحد أحياء المدينة.

وحققت القوات العراقية تقدماً ملحوظاً على حساب «داعش» في ثلاثة محاور تضم أحياءً مهمة تمثل خطوط دفاعاته ومنطلقا لهجماته الانتحارية، فيما دمرت طائرات التحالف تجمعات للتنظيم الإرهابي قرب نهر دجلة.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق عبد الأمير رشيد، أمس، إن قطعات المحور الشمالي من الموصل حررت معمل أدوية الحكماء، ومجزرة بعويزة، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد «داعش» خسائر بالأرواح والمعدات، ولازالت القطعات مستمرة بالتقدم.

وكانت الشرطة الاتحادية وقوات عسكرية أخرى، تقدمت تحت غطاء جوي في أحياء كانت عصية في السابق وهي السلام والانتصار والشيماء جنوب شرق المدينة، بعد تدمير دفاعات التنظيم.