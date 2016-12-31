نتنياهو يرفض مزاعم جديدة بالرشوة والاحتيال

تل أبيب (وكالات)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزاعم جديدة بالرشوة والاحتيال، وسط تقارير عن موافقة النائب العام افيشاي مانديلبليت على فتح تحقيق كامل ضده. وقال نتنياهو، في بيان، امس إن هذه المزاعم «لا أساس لها».

وأضاف «كل هذه الفضائح اتضح أنها لا اساس لها ونفس الشيء ينطبق على كل المزاعم التي تنشر في وسائلا الإعلام الآن». كان هذا أول رد فعل من جانب نتنياهو على مزاعم بثتها القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي ليلة الخميس قالت إن التحقيق سوف يركز على تقارير بان نتنياهو تلقى على نحو غير قانوني أموالا كبيرة من رجل أعمال في إسرائيل ومن رجل أعمال آخر في الخارج. وتابع نتنياهو «نظل نكرر أن هذا الأمر لن يؤدي إلى أي شيء لأنه لايوجد أي شيء.

كان النائب العام الإسرائيلي قد اصدر الأربعاء تعليمات لرئيس تحقيقات الشرطة بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو.

وهناك عدد من الفضائح المحتملة التي ترددت تقارير بشأنها تتعلق بنتنياهو وتصرفات بعض مساعديه الحاليين أو السابقين وصلات بافراد أثرياء، ولكن لم يتم تحريك أي شيء من المراجعة الأولية إلى تحقيق جنائي. وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم نتنياهو أن التحقيق سيفشل في العثور على أي دليل ضد رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم نتنياهو «كل المسائل المفترضة سيتضح أنها ضرب من الخيال وكذلك المزاعم التي تنشر حاليا في الإعلام... لن يتم العثور على شيء لأنه لا يوجد شيء للكشف عنه».