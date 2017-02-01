وكالة أميركية: الحكومة الأفغانية تسيطر على 57٪ من البلاد

كابول (وكالات)

أعلن الجنرال يشارلز كليفلاند متحدثاً باسم الجيش الأميركي أمس، أن سلاح الجو شن سلسلة غارات على أهداف لمسلحي «طالبان بإقليم هلمند المضطرب جنوبي البلاد على مدار اليومين الماضيين.

وقال الجنرال الأميركي «على مدار الساعات الـ48 الماضية، شنت القوات الأميركية ما يقرب من 15 غارة في منطقة سانجين وعلى مشارفها في هلمند.

من جهة أخرى، أفادت تقديرات عسكرية أميركية تضمنها تقرير ربع سنوي لوكالة التفتيش العامة الخاصة بإعادة إعمار أفغانستان «سيجار» إلى الكونجرس أن الحكومة الأفغانية تسيطر اعتباراً من نوفمبر الماضي، على (أو لها نفوذ في) 57% من مناطق البلاد البلغة 407 مناطق، وذلك بعد تقهقر قوات الأمن من معاقل كثيرة العام الماضي.

ويحاول الجيش والشرطة الأفغانية بمساعدة آلاف من المستشارين العسكريين الأجانب، التصدي لتمرد «طالبان» وكذلك مجموعات أخرى بينها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وجاء في تقرير وكالة سيجار الأميركية أن المساحة من الأرض التي تسيطر عليها الحكومة الأفغانية تقل بنسبة 15% عن المساحة التي كانت تسيطر عليها في الفترة المماثلة عام 2015 أو لها نفوذ فيها.

وأضافت أن أحدث معلومات القوات الأميركية في أفغانستان تشير إلى أن الموقف الأمني في أفغانستان لم يتحسن خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال التقرير «عدد قوات الأمن الأفغانية يقل بينما يزيد الضحايا وكذلك عدد الأقاليم التي تحت سيطرة المتمردين أو لهم نفوذ فيها».

وأضاف أن أكثر من 12 % من الأقاليم يسيطر عليها المتمردون بينما يتنافس الجانبان على 33% من البلاد. إلى ذلك، أفادت وكالة «خامه برس» الأفغانية بمقتل المدعو شاهد عمر أحد القادة المحليين «لداعش» بغارة بطائرة بدون طيار في ولاية ننكرهار شرق أفغانستان أمس.