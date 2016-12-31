إصابة فتاة فلسطينية تحمل سكيناً برصاص الاحتلال

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله)

أصيبت فتاة فلسطينية بجراح خطيرة، امس، بعد أن أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على حاجز قلنديا العسكري بادعاء محاولة الطعن.

وقال متحدث باسم المستشفى الإسرائيلي الذي نقلت إليه الفلسطينية في القدس، إنها «بحالة حرجة».

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن الفلسطينية سلكت الممر المخصص للآليات على حاجز قلنديا رغم النداءات المتكررة لها من قبل الحراس للتوقف.

وكان المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أشار في وقت سابق إلى أنه بعدما واصلت تقدمها بسرعة باتجاه الحراس، أطلق هؤلاء النار على ساقيها، فأصيبت بجروح طفيفة. وذكرت الشرطة أن الفلسطينية تبلغ من العمر 35 عاما وتتحدر من القدس الشرقية المحتلة.