اللوفر أبوظبي.. إعلان إماراتي عالمي للتسامح

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب عدد من المسؤولين، عن سعادتهم بافتتاح اللوفر أبوظبي في العاصمة، مؤكدين أنه يمثل إنجازاً غير مسبوق في تاريخ المنطقة، وأنه يضاف إلى رصيد الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة التي تحقق كل يوم إنجازاً إضافياً في شتى الحقول والميادين، معتبرين أنه رمز للتسامح والانفتاح الذي يميز الإمارات في علاقتها مع العالم.

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن افتتاح متحف اللوفر أبوظبي يمثل منجزاً حضارياً مهماً وحدثاً استثنائياً يضع بصمة جديدة لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الثقافة والفن العالمي».

وأشار معاليه إلى أن وجود مجموعة كبيرة من الملوك والرؤساء والقادة في حفل الافتتاح، يعكس تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، وتقديرهم كذلك لهذا الصرح الحضاري الذي يحتفي بالتراث الثقافي الإنساني، ويؤدي دوراً مهماً في مد جسور التواصل بين مختلف الحضارات والشعوب، من خلال الأعمال الفنية التي تنتمي إلى حقب وثقافات مختلفة، وتجسد إبداعات الإنسان منذ أقدم العصور وصولاً إلى العصر الحديث.

وأكد معاليه أن اهتمام دولة الإمارات بالتراث الإنساني والمتاحف يعود إلى مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي وجّه بإنشاء متحف العين سنة 1970 ليكون نقطة انطلاق مهمة للمحافظة على تراثنا الإنساني.