وفاة موظف حكومي جراء التعذيب في سجون المليشيات بذمار

ذمار (وكالات)

قالت مصادر محلية بمدينة ذمار، إن موظفاً في فرع مصلحة الدفاع المدني توفي بعد تعرضه لتعذيب وحشي من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات اختطفت مأمون الحبيشي والذي يعمل سائق سيارة إطفاء بفرع مصلحة الدفاع المدني، قبل 4 أشهر، وأودعته السجن بتهمة تمزيق صورة لقيادات الميليشيا الحوثية. ولفتت المصادر إلى أن الحبيشي تعرض لتعذيب وحشي أودى بحياته، وطلبت المليشيات من فرع المصلحة بذمار إبلاغ أقارب الموظف لاستلام جثته.

وكانت منظمات حقوقية قد رصدت مقتل 70 مختطفاً في سجون المليشيات، بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج شمل استخدام الكلاب البوليسية، والصعق بالكهرباء ومنعهم من الأكل والعلاج.