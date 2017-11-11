اللوفر أبوظبي.. شرق أقل غموضاً

يعتبر جان نوفيل، بأن متحف اللوفر أبوظبي «مدينة عربية مكرسة للفنون وسط علاقات متنامية من الضوء والماء»، في توصيف شاعري ربما للتصميم المذهل الذي وضعه للمتحف العائم على ساحل جزيرة السعديات الخلابة في العاصمة، لكنه توصيف دقيق للدور المرتقب لهذا المتحف الفريد من نوعه في منطقة ما زالت تعاني من تأثيرات الصراعات الإقليمية.
لا أبالغ بالقول إن اللوفر أبوظبي يعد متحفاً فريداً من نوعه، فقد ابتكر أسلوب سرده فيما يشبه الكتاب المفتوح، حيث تتوالى في فصوله الاثني عشر كل الحضارات الإنسانية وفق تسلسل تاريخي يكشف تزامن مختلف التأثيرات فيها، في دلالة على ترابط الثقافات بشكل أو آخر واشتراكها في العديد من القيم الجوهرية، في أسلوب متحفي جديد، يلغي الفروقات والتباينات التي كانت سبباً في تشرذم الإنسانية عبر حروبها وصراعاتها المتكررة، بالتركيز على الفنون التي نتجت وبقيت عن هذه الحضارات، بينما أصبحت تلك الصراعات الناتجة عن الكراهية مثل خدوش باهتة في الذاكرة الإنسانية، أوعلامات على بؤس خيار القسوة عبر الزمن.
إن تأسيس متحف على نمط اللوفر أبوظبي وسط المنطقة العربية، ومن وحي المقومات الثقافية المحلية، يحمل أبعاداً كثيرة، ورسائل مهمة للعالم بأسره. إذ يعيد اللوفر أبوظبي تجسيد القواسم المشتركة في التجربة الإنسانية على تنوعها، ويفتح الحوار بين الثقافات من خلال روائعها التي تزخر تحت قبة «شعاع النور» في خطوة لتصحيح الفهم الخاطئ عن بعض الثقافات، تحت وطأة الصور النمطية والأحكام المسبقة وقلة المعلومات.
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وتضم المجموعة أيضاً صورتي «الباشا والبدوي» و«سقاءة نوبية» للمصور البريطاني روجي فانتون، والتي انجزها عام 1858 في لندن، والتي تعد تصوراً خيالياً للشرق بالاعتماد على الرؤى السائدة في عصره عن الشرق بالاستناد إلى قصص ألف ليلة وليلة التي لا تزال مصدر دهشة للغرب، ورغم أن الصورتين تعدان نموذجاً تمثيلياً للواقع إلا أنها غذت تعطش الجمهور البريطاني لرؤية الشرق وإنْ كان متخيلاً.
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إن أسلوب السرد المتحفي للوفر أبوظبي يتيح تتبع تأثيرات الثقافات بعضها على بعض، لا سيما الفنون التي باتت عابرة للحدود، فمثلًا نشأ شغف بفنون الإسلام في أوروبا، فقدم العديد من الفنانين والمصممين في القرن التاسع عشر تحفاً فنية تحاكي الأنماط الإسلامية، ومنهم من ابتكر أنماطاً خاصة مثل الخزاف الفرنسي ثيودور ديك الذي ابتكر أنواعاً من المينا الملونة، والتي تسمي «الفارسية» وأعاد اكتشاف مبادئ الخزف الإسباني المورسكي ببريقه المعدني المميز، وكذلك الزجّاج الفرنسي الشهير فيليب جوزيف بروكار الذي طور تقنيات خاصة لزخرفة مصابيح المساجد بعد دراسة الأساليب التي كانت سائدة في المساجد السورية والمصرية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وظهرت تأثيرات مماثلة في أعمال كل من الفرنسي ألبيرت فولب والبريطاني وليم دي مورغان.
ومن حسن الحظ أن متحف اللوفر أبوظبي يحتوي مجموعات من هذه الأعمال المبهرة، والتي تخطت الحدود الجغرافية والفوارق السياسية التي طالما قسمت العالم.