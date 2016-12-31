ضبط شاحنة محملة بمواد متفجرة في حضرموت



تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 بسام عبدالسلام (عدن) تمكنت أجهزة الأمن في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، من ضبط شاحنة تحمل على متنها مواد خاصة تستخدم في صنع العبوات الناسفة والسيارات المفخخة. وأفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد» أن الشاحنة تحمل حشوات متفجرة وصواريخ وأسلحة كانت مخبأة في كراتين خاصة بزيت الطبخ المنزلي، لافتا إلى أن الشاحنة كانت قادمة من محافظة المهرة، وتم ضبطها في البوابة الشرقية لمحافظة حضرموت في مديرية الريدة. وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكلا أن القوات الأمنية قامت بسحب الشاحنة إلى الجهات المختصة لفحصها والتحقيق مع سائقها، موضحة أن عملية الضبط تأتي ضمن النجاحات المتواصلة التي تحققها قوات الأمن والنخبة في حضرموت ضد الجماعات الإرهابية.