المجاعة تهدد 1500 أسرة نازحة في مريس

بسام عبدالسلام (عدن)

تعيش1500 أسرة نازحة من مدينة مريس شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن، أوضاعا مأساوية عقب فرارهم من أعمال القصف العشوائي التي تمارسه الميليشيات الانقلابية على منازلهم منذ أكثر من عام ونصف.

وحذر عاملون في مجال الإغاثة من مجاعة وكارثة إنسانية قد تعصف بمئات الأسر التي نزحت من 8 قرى سكنية واقعة في مدينة مريس إثر استمرار القصف العشوائي والمعارك مع الميليشيات الانقلابية.

وأشار المحامي والناشط الحقوقي، ﻓﻬﻤﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﻧﺎﺻﺮ الشعيبي لـ «الاتحاد» أن الأسر النازحة في منطقة مريس تدق ناقوس الخطر وتنذر بمجاعة وشيكة في ظل انعدام أبسط المساعدات الإغاثية والإيوائية من أكثر من عام، مشيرا إلى أن مئات الأسر تتمركز في مناطق غير مؤهلة للإيواء وتحديدا في مناطق «المجانح والعمرية وعساف»، ويعيشون ظروفا مأساوية جدا بعيدين عن أنظار المنظمات الإغاثية.

وأضاف أن النازحين معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن يعانون من شح الموارد الغذائية في ظل استمرار الحصار الخانق على منطقة مريس من قبل الميليشيات الانقلابية، داعيا إلى سرعة تقديم المساعدات العاجلة، ومساعدة تلك الأسر بصورة سريعة قبل أن تتحول إلى كارثة لا يمكن تداركها.