بادي: صرف رواتب 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن

عدن (وكالات)

ثمن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، الدعم الكبير المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ضمن دورهم العروبي والشجاع والأصيل بتلبية النداء والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في استعادة دولته المختطفة من العصابات الانقلابية، ومشروعها التخريبي العابر للحدود.

وأشار بادي إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته، لديهم رؤية واضحة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالجيش والأمن، وأن تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية بعيدة عن الطابع العائلي والقبلي أو الحزبي والمناطقي والمذهبي، ولباسها الأوحد هو الوطن ولا شيء سواه.

وحيا المتحدث باسم الحكومة قوات الشرعية «لدورهم الكبير في مواجهة الانقلاب الدموي لمليشيا الحوثي وصالح، والتصدي لمشروعها الطائفي الذي سقط أمام تماسك وصمود ومقاومة ورفض الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني».

ولفت إلى أن صبر ومعاناة اليمنيين لن تطول، فالمليشيات الانقلابية ومشروعها التدميري باتت في لحظاتها الأخيرة، على وقع التقدم الميداني في بقية المناطق التي لازالت تحت سيطرتها والانتصارات اليومية المتوالية للجيش الوطني بإسناد كامل من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وفي ذات السياق، أنجزت اللجان الرئيسة والفرعية الخاصة بصرف رواتب ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن اليمني في كافة المناطق العسكرية، تسليم مرتبات أكثر من 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن.

وقال المتحدث باسم الحكومة «إن هذا الرقم المحقق حتى الآن في صرف مرتبات المؤسسة العسكرية والأمنية في كل المناطق، يعد إنجازا قياسيا من قبل اللجان الوزارية والفرعية المكلفة التي تبذل جهودا استثنائية ومميزة في هذا الجانب، خاصة وأنها تؤسس أيضا لقاعدة معلومات وبيانات محدثة وموثوقة ودقيقة للجيش الوطني سيتم الاعتماد عليها في الفترة القادمة».

وأضاف بادي «أن ذلك يأتي في إطار خطط الحكومة الشرعية لبناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس وطنية وعلمية وفقا لنصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبعيدا عن فساد وعبث وسلبيات الماضي في هذا الجانب، والتي يدفع الشعب اليمني أثمانا باهظة جراءها حاليا، ولن يتم السماح بتكرار ذلك مرة أخرى».