10 كاتبات إماراتيات ينتجنَ 18 قصة تراثية للأطفال

الشارقة (الاتحاد)

نجح مشروع «كتب - صُنعت في الإمارات» الذي ينفذه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومعهد جوته - منطقة الخليج، بهدف بناء قدرات ومهارات الكتّاب والرسامين الإماراتيين الشباب، في إلهام 10 كاتبات إماراتيات لتأليف 18 قصة تراثية للأطفال واليافعين، وذلك في ختام المرحلة الثانية من النسخة السادسة للبرنامج التي أقيمت مؤخراً في مركز مرايا للفنون بالشارقة. وركزت نسخة هذا العام على فن الحكايات التراثية، وتمت استضافة المرحلة الأولى من هذه النسخة في معهد الشارقة للتراث، برعاية مبادرة «ثقافة بلا حدود».

وشاركت فيها 10 مؤلفات إماراتيات، قمن بتأليف 18 قصة من وحي الموروث الإماراتي والفلكلور الشعبي، بعد أن عملت الكاتبة الألمانية أوته كراوس، إحدى أشهر الكاتبات والرسامات المتخصصات في كتب الأطفال، على تدريبهن وتطوير قدراتهن الكتابية .

وحملت الكتب عناوين مشوقة للقراء الصغار والتي سيعلن عنها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018.