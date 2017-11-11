إقبال على جناح نادي تراث الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

يشهد جناح نادي تراث الإمارات المشارك في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب إقبالاً كبيراً من المسؤولين والباحثين والإعلاميين والمثقفين والطلبة والمعنيين بالتراث، وتفاعلا مُرضِيا من قبل الجميع،

حيث تفقد الجناح عدد من المسؤولين أحدثهم معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، واطلعوا على إصدارات النادي، وأعربوا عن تقديرهم للدور الكبير لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في المحافظة على تراث الآباء والأجداد مبدين إعجابهم بالإنتاج الثقافي النوعي للنادي وبالدور المميز في ربط جيل الشباب بتراثهم الوطني.

وبينت فاطمة مسعود المنصوري مدير مركز زايد للدراسات والبحوث أن مشاركة النادي تأتي انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في المشاركة الفاعلة في الحراك الثقافي الذي تشهده الدولة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأعربت عن سرورها باستقطاب النادي أعداداً كبيرة من الزوار والمهتمين، مؤكدة اعتزاز النادي بهذه المشاركة وتقديره لجهود صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم هذا المعرض ورعايته حتى غدا أحد أهم الأحداث الثقافية في المنطقة.