غسان مسعود: المجتمع العربي لا ينتقد تاريخه

عصام أبو القاسم (الشارقة)
استضافت قاعة الفكر في معرض الشارقة للكتاب، محاورة بين الجمهور والممثل المسرحي والتلفزيوني السوري غسان مسعود، قدمها الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، معرباً عن اعتزازه بالتجربة الفنية للفنان السوري، لافتاً إلى أنها اتسمت بالجدية والمسؤولية، واستعرض الجسمي بعض الأعمال التي شارك بها الضيف، مؤكداً أنها رسخت في ذاكرة المتلقي لأصالتها.
من جانبه، قال مسعود «أنا سعيد بأن أكون في الشارقة للمرة الأولى، ويا لها من مصادفة أن يكون حضوري الأول إلى معرض للكتاب وليس إلى مقابلة تلفزيونية مثلاً، وهو أمر جميل أن تأتي إلى جمهور مثقف».
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وتحدث مسعود عن المسرح ودوره في صقل قدرات الممثل، مبيناً أن المسرح هو «فن الكثافة والاقتصاد والتعبير الواضح والدقيق..» في حين تغطي المؤثرات التقنية على أداء الممثل التلفزيوني، وقال: «المسرح يعاني في هذه الأيام من نقص التمويل وأصحاب القرار ينظرون إليه كسقط متاع..». مشيراً إلى أنه يحلم بتمثيل «شخصية المتنبي، وشمس الدين التبريزي». ملمحاً إلى أنه لم يعثر على المنتج الذي يجد في إنجاز فيلم حول المتنبي ما يستحق السخاء.
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وعن تجربته في هوليود، قال إنه تفاجأ من العناية الفائقة التي تمنح للفنانين هناك. وبشكل مجمل، بدت إجابات مسعود مختصرة وشحيحة، فهو لم يفصل في ما يتعلق بمسارات تجربته الاجتماعية والأكاديمية، واكتفى بالقول «درست المسرح واشتغلت به ثم انتقلت إلى التلفزيون فالسينما»، كما بدا غير راضٍ عما يقدم من أعمال فنية لا في المسرح ولا في التلفزيون في الوقت الراهن، ولكن من دون أن يقدم توضيحات أو تفسيرات.