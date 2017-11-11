«الشارقة للكتاب» يختتم فعالياته اليوم

محمد عبد السميع (الشارقة)

استضافت الدورة الـ 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تختتم فعالياتها اليوم (السبت) بمركز إكسبو الشارقة، في اليوم قبل الأخير، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية وأنشطة الأطفال.

وذكر تقرير صادر عن المعرض أن هناك عودة «نسبية» إلى «كتب‏‭ ‬الجيب»‬، ‬حيث «ظهرت ‬من ‬جديد ‬على ‬أرفف ‬عدد ‬من ‬دور ‬النشر ‬المشاركة ‬في ‬المعرض»، لافتاً إلى أن دور نشر عربية وأجنبية منها

دار بنجوين في المملكة المتحدة، بدأت بإصدار كتب ذات حجم صغير، صممت ليسهل حملها ووضعها في الجيب، كما اتجه عدد من الناشرين إلى إصدار مطبوعات موجزة عن أعمال كبرى، مثل سلسلة «أفكار بنجوين العظيمة»، و«المعارف الأساسية» التي يصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وسلسلة «مواضيع للدراسة» التي تنشرها دار بلومزبري. وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة حقيقية في العالم العربي لنشر مثل هذا النوع من الكتب، مع عودة الاهتمام العالمي بـها، والتي ربما تكون الأنسب لأذواق ورغبات اليافعين والشباب في العصر الرقمي.

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