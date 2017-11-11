«فيفا» يدعو قطر إلى تحسين ظروف عمال منشآت المونديال



تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017 لندن (مواقع إخبارية) دعا مجلس استشاري لحقوق الإنسان تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قطر إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين أوضاع العمالة في مواقع البناء في منشآت كأس العالم. كما وجه دعوة مماثلة إلى روسيا التي تستضيف كأس العام المقبل (في إشارة إلى أن أوضاع العمال في مواقع البناء بمنشآت كأس العالم في روسيا وقطر ما زالت تحت مراقبة المنظمات الإنسانية). ورحب المجلس بتأسيس «فيفا» ما أطلق عليه اسم «أنظمة مراقبة لأعمال البناء في قطر وروسيا»، واعتبرها خطوة ضرورية لبناء ثقة أكبر في العمل الذي تم تنفيذه بالفعل، ودعا إلى نشر المعلومات المتعلقة بنتائج عمليات المراقبة بشكل علني. وأفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن أعضاء اللجنة الحقوقية الاستشارية طالبوا بإلغاء طريقة العمل في بناء الملاعب، ووصفتها بالسخرة الحديثة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد العمال الأسيويين من 12 ألفاً إلى 36 ألفاً خلال العام المقبل.