المعارضة السورية: نقوم بتشكيل وفدنا إلى جنيف وليس الأمم المتحدة

بيروت (وكالات)
قالت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية أمس، إن اختيار الأمم المتحدة لتشكيل وفد المعارضة الذي سيشارك في الجولة المقبلة من محادثات السلام في جنيف المقررة في 20 فبراير الجاري أمر «غير مقبول»، مؤكدة أن تشكيل وفد المعارضة إلى جنيف من اختصاص الهيئة لا الأمم المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة سالم المسلط على حسابها في تويتر إن «حديث دي ميستورا عن اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول ويعتبر استخفافا بقدرة ممثلي الشعب السوري». وأضاف «هل يستطيع دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام».
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بدوره قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب إن «تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا». وأضاف «أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف».
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وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن بحسب دبلوماسيين أن الدعوات إلى مفاوضات جنيف ستوجه في 8 فبراير الجاري.
وتأتي تلك التطورات بعد عشرة أيام من انتهاء محادثات بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة المقاتلة برعاية روسية تركية إيرانية في أستانا، يفترض أن تشكل قاعدة لحوار سياسي بين النظام والمعارضة خلال مفاوضات جنيف.