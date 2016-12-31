عـام الخير.. رسالة محبة ونهر عطاء

استطلاع: (أحمد عبدالعزيز، عمر الأحمد، آمنه الكتبي)

ثمن عدد من المواطنين إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير، مؤكدين أن المبادرة تجعل شعب الإمارات يبتكر في العطاء والخير، لتكون الدولة الأولى في فعل الخير، مشيرين إلى أنها تأسست على نهج الخير على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد المؤسس. وأكد مشاركون في استطلاع «الاتحاد»، أهمية المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية لدى أفراد المجتمع لاسيما الشباب منهم، وذلك من منطلق توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، مشيرين إلى أن المساهمات المجتمعية لها عوائد جمة في صقل مهارات الشباب وتعزيز روح المسؤولية لديهم، كما قدم المشاركون مقترحات وأفكاراً من شأنها تطوير هذه المساهمات وتفعيلها بشكل أكبر.

من جانبهم، أشار متطوعون ومدربون في برامج التطوع، التي تنفذها مؤسسة الإمارات، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن العام الجديد «عاماً للخير»، يعد دفعة جديدة للمتطوعين ويضع على عاتقهم مسؤولية بضرورة زيادة الجهود وتكثيف العمل لخدمة المجتمع والإنسانية داخل الدولة وخارجها من أجل الحفاظ على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني.

وقالت المواطنة آمنة علي الحمادي: إن عام الخير هو عام يجتمع فيه جميع المواطنين لرد الجميل للوطن الغالي، ويعد فرصة للتطوع وإبراز الدور المجتمعي في الدولة وخارجها، موضحة أن الخير في الإمارات شعار وأسلوب حياة. وبينت الحمادي أن في عام الخير، سوف يعكس الإماراتيون صورة مميزة للعام، مشيرة إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «إن دولة الإمارات تأسست على الخير، ويقودها رجال يحبون الخير، ونسعى لترسيخ هذه القيمة في شبابنا وأبنائنا».

وأكدت المواطنة روضة النقبي أن شعب الإمارات لديه شغف حب العطاء والخير، وتقديم المساعدة للمحتاجين في جميع المجالات. وأضافت أن التطوع في مجال الخير أصبح عادة في دولة الإمارات، خصوصاً بعد أن تم إضافة ساعات تطوعية للطلبة في الجامعات، وهذا دليل على نهج العطاء في الدولة، وتنمية العمل المجتمعي التطوعي في روح الشباب والشابات. وقالت نطمح في عام الخير لتقديم المزيد من العطاء، وأن يزداد عدد المتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية وأن يمتد العطاء للعالم أجمع.