«مراقب» بطل جديد لجوهرة تاج زايد

محمد حسن (أبوظبي)

توج الجواد «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بطلاً للشوط الرئيس لمسافة 1600 متر لسباق جوهرة تاج زايد البالغة جائزته المالية 1.2 مليون يورو، والذي يعد أغلى سباق للخيول العربية في العالم، وذلك في ختام النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم أمس في مضمار نادي أبوظبي للفروسية تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وشهد حفل الختام، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ محمد بن منصور بن زايد، والشيخ حمدان بن منصور بن زايد، والشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد، والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد الذين قاموا بتتويج بطل الشوط الرئيس على جوهرة تاج زايد، والفائزين ببطولة مونديال «أم الإمارات» للسيدات، وبطلة سباق بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور الدولية لخيول البوني.

كما شهد الحفل سعيد النويس سفير الدولة لدى هولندا، وصقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا، وحميد سعيد النيادي، وشارك في التتويج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وعبدالله الريسي مدير الأرشيف الوطني، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، وعدنان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل.