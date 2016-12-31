الإمارات تمد أياديها البيضاء للاجئين السوريين في اليونان

بدرية الكسار (أبوظبي)
حرصاً منها على مد يد العون للاجئين السوريين، كانت الإمارات من أولى الدول التي أنشأت مخيمات لهم في أوروبا، وتحديداً اليونان، وافتتح وفد من هيئة الهلال الأحمر في نوفمبر الماضي مخيما في مدينة «لاريسا» التي تبعد عن العاصمة اليونانية أثينا 360 كيلومتراً، ويتكون من 331 وحدة سكنية، وعيادة طبية، و6 فصول دراسية، وعدد من المرافق الصحية والرياضية والترفيهية، وحدائق للأطفال، وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة، كما أنشأت الهيئة مخيما آخر في منطقة «ريتسونا» القريبة من أثينا، ويتكون من 159 وحدة سكنية، و3 فصول دراسية، وحديقة أطفال، وملاعب رياضية، ويستوعب المخيمان أكثر من 2000 لاجئ سوري.
.. ومساعدات من «الهلال» للاجئين في الأردن
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قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، طرودا غذائية وملابس شتوية لعدد من الأسر السورية اللاجئة التي تقطن في خيم عشوائية في محافظة المفرق الأردنية إلى جانب الخدمات العلاجية من قبل الفريق الطبي الإماراتي في المستشفى الإماراتي الأردني الميداني.
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