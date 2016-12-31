الإمارات تمد أياديها البيضاء للاجئين السوريين في اليونان



تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 بدرية الكسار (أبوظبي) حرصاً منها على مد يد العون للاجئين السوريين، كانت الإمارات من أولى الدول التي أنشأت مخيمات لهم في أوروبا، وتحديداً اليونان، وافتتح وفد من هيئة الهلال الأحمر في نوفمبر الماضي مخيما في مدينة «لاريسا» التي تبعد عن العاصمة اليونانية أثينا 360 كيلومتراً، ويتكون من 331 وحدة سكنية، وعيادة طبية، و6 فصول دراسية، وعدد من المرافق الصحية والرياضية والترفيهية، وحدائق للأطفال، وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة، كما أنشأت الهيئة مخيما آخر في منطقة «ريتسونا» القريبة من أثينا، ويتكون من 159 وحدة سكنية، و3 فصول دراسية، وحديقة أطفال، وملاعب رياضية، ويستوعب المخيمان أكثر من 2000 لاجئ سوري. .. ومساعدات من «الهلال» للاجئين في الأردن مريجيب الفهود (وام) قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، طرودا غذائية وملابس شتوية لعدد من الأسر السورية اللاجئة التي تقطن في خيم عشوائية في محافظة المفرق الأردنية إلى جانب الخدمات العلاجية من قبل الفريق الطبي الإماراتي في المستشفى الإماراتي الأردني الميداني. وأعرب عبدالله المحرزي مدير المخيم الإماراتي الأردني عن سعادته وقال: «نحن في الهلال الأحمر الإماراتي نقوم بزيارة الأسر المتعففة والمحتاجة في مواقعها لنقدم لها كل دعم ومساعدة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار عام 2017 عام الخير ارتأينا أن نزور عددا من هذه الأسر اللاجئة المتعففة ونقدم لها ما نستطيع من علاج ومساعدات غذائية وملابس شتوية.. ولا أخفي سعادتي حين رأيت سعادتهم اليوم وشكرهم لدولة الإمارات لما تقدمه وهذا ليس غريبا عليها». ... المزيد