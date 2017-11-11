المغرب يعتقل داعشيين

الرباط (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس أن أجهزة الأمن اعتقلت شخصين على صلة بخلية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقالت الوزارة في بيان إن المعتقلين كانا ينشطان بمدينة «فاس» شمال شرقي المغرب وكان يخططان لاستهداف أمن المملكة واستقرارها، وأشارت إلى أن الشخصين كانا على صلة وثيقة بأعضاء خلية «إرهابية» تم تفكيكها في 25 أكتوبر الماضي بالمدينة نفسها مضيفة أن التحريات أثبتت تورطهما في التخطيط لاعتداءات تستهدف «المس الخطير» باستقرار المملكة.كما لفت البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهما إلى القضاء عقب انتهاء عمليات التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أكد أمس الأول أمام مجلس النواب أن بلاده توجد ضمن «الدول المستهدفة بشكل مباشر» من التنظيمات «الإرهابية»، وشدد على أن السلطات الأمنية المغربية تعمل بأعلى درجات الحذر واليقظة لمواجهة التهديدات «الإرهابية» التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها.