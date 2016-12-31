ثلاثة عروض قصيرة في أول أيام «الشارقة للمسرح الكشفي»

عصام أبو القاسم (الشارقة)
انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بالتعاون مع مفوضية الكشافة في الإمارة، وذلك بمقر الأخيرة، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وناصر عبيد الشامسي رئيس مفوضية الكشافة، والعقيد عبدالله السويدي نائب رئيس المفوضية، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، والعديد من أسر الفرق المشاركة.
وأمام لجنة تحكيم مكونة من دكتور محمد يوسف ومجدي محفوظ ويحيى البدري، قدمت المجموعات الكشفية المشاركة ثلاثة عروض قصيرة هي «الخمس دقائق الأخيرة» و«الصفعة» و«فانتازيا كاتب»، في مسرح شبه دائري صُمم بحيث يماثل المخيم الكشفي في الفضاء الخارجي لمقر المفوضية.
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وفي ختام الأمسية الأولى، أشاد رئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد يوسف بالمستوى المتطور الذي بلغته العروض هذه السنة. وقال إن لجنته ظلت تتابع المهرجان على مدى سنواته الماضية ولاحظت، من سنة لأخرى، تجويداً أكثر وزيادة ملحوظة في عدد المشاركين. وأكد يوسف أن تجربة المهرجان تعتبر الأكثر لفتاً في سياق البرامج المسرحية التي نظمت في السنوات الأخيرة في الدولة، مشيراً إلى أن العديد من العروض المسرحية المحترفة التي قدمت في السنتين الأخيرتين استعانت ببعض الكوادر التمثيلية التي قدمها هذا المهرجان.
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شارك في توليف وإعداد العروض التي شاركت في الأمسية الأولى ثلاثة من المسرحيين الهواة الذين برزوا في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهم: مهند كريم ومحمد أبو عرادة وأنس عبدالله.