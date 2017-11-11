اعتقال مطلوبين أمنياً شرق السعودية

الرياض (وكالات)

أعلنت السلطات السعودية، أمس، تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على شخصين من المطلوبين أمنياً بمحافظة «القطيف» شرقي المملكة، وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): «ان المطلوبين أمنياً يدعيان محمد العبدالعال ومصطفى السبيتي، وتم إلقاء القبض عليهما ببلدة «تاروت» بمحافظة «القطيف» مساء أمس الأول». وأضاف المتحدث: «إنه تم نقل المقبوض عليهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات تعرضا لها نتيجة مقاومتهما إجراءات القبض عليهما». جاء ذلك بعد أيام من استشهاد الجندي أول عبد الله بدر محمد القحطاني جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة القطيف، حيث تعرض يوم الاثنين المنصرم لإطلاق نار من مصدر مجهول عند توقفه بسيارة خدمات إدارية رسمية عند إشارة تقاطع البحاري - القديح بشارع أحد بمحافظة القطيف.