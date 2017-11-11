مقتل «عدد كبير» من «الشباب» الصومالية بغارة أميركية جديدة

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت الليلة قبل الماضية في الصومال ضربة جديدة استهدفت المتمردين في حركة الشباب الإرهابية، ما اسفر عن مقتل «عدد كبير» منهم، وقالت القيادة العسكرية الأميركية المكلفة بافريقيا إن العملية تمت على بعد حوالى 160 كلم غرب مقديشو، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وأوضحت القيادة في بيان أن الجيش الأميركي «سيواصل استخدام كل السبل الملائمة والمسموح بها» لمكافحة الإرهاب، وخصوصاً «ضرب الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم ومخابئهم في الصومال والمنطقة والعالم»، والأسبوع الفائت، أعلنت واشنطن أنها وجهت ضربة إلى عناصر في تنظيم داعش الإرهابي للمرة الأولى في الصومال.

وكان الرئيس دونالد ترامب أجاز في مارس الفائت للبنتاجون تنفيذ عمليات جوية أو برية ضد الإرهابيين دعما للحكومة الصومالية.

ويحاول المتمردون الشباب منذ 2007 الإطاحة بالحكومة الصومالية التي يدعمها المجتمع الدولي.