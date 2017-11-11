رئيس تونس يمدد حالة الطوارئ

‬تونس (الاتحاد)

‬قرّر ‬الرئيس ‬التونسي ‬‬الباجي ‬قايد ‬السبسي تمديد حالة ‬الطوارئ ‬في البلاد ‬لمدّة ‬ثلاثة ‬أشهر ‬ابتداء ‬من ‬12 ‬نوفمبر ‬الجاري، وذلك بعد ‬والتشاور ‬مع ‬رئيس ‬الحكومة ‬ورئيس ‬مجلس ‬النواب، وأشرف‎ ‬الرئيس ‬التونسي أمس ‬على ‬اجتماع ‬مجلس ‬الأمن ‬القومي‭ ‬مستعرضا ‬فيه ‬تقييما ‬للأوضاع ‬الأمنية ‬داخلياً ‬وإقليميا ‬ودولياً، ‬إضافة ‬إلى ‬النتائج ‬الأوليّة ‬لتطوّر ‬نشاط ‬عدد ‬من ‬المؤسسات ‬الاقتصادية ‬الحيويّة ‬اثر ‬إدراجها ‬في ‬منظومة ‬تأمين ‬مواقع ‬الإنتاج.

كما‎ ‬تمّ ‬خلال ‬الاجتماع ‬المنعقد ‬مساء ‬أمس، ‬وفق ‬بيان ‬من ‬الرئاسة، ‬متابعة ‬الأحداث ‬الأمنيّة ‬المتعلّقة ‬بظاهرة ‬العنف ‬والهجرة ‬غير ‬الشرعيّة ‬والإجراءات ‬المتخذة ‬لمكافحة ‬هذه ‬الظواهر ‬والحد ‬منها، ‬مع ‬المصادقة ‬على ‬مشروع ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لأمن ‬الحدود ‬التونسية، وشدّد‎ ‬قايد ‬السبسي ‬خلال ‬الاجتماع ‬على ‬أهميّة ‬أن ‬تسهر ‬كافة ‬أجهزة ‬الدولة ‬على ‬ضمان ‬الأمن ‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‬والأمن ‬ﺍﻻجتماعي ‬للمواطنين ‬كجزء ‬رئيس ‬من ‬منظومة ‬الأمن ‬الوطني ‬الشامل، ‬وكعامل ‬معزّز ‬لكافة ‬أشكال ‬ﺍلأمن‭ ‬من ‬جهة ‬أخرى.

.. والشاهد يزور مصر اليوم

تونس (الاتحاد)

يقوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بزيارة رسمية تبدأ اليوم وتنتهي غدا إلى جمهورية مصر العربية للإشراف صحبة نظيره المصري على أعمال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، ويتضمن برنامج الزيارة بالخصوص، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية الإعلان عن نتائج منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسية المصرية الذي ينعقد اليوم بإشراف وزيرة الاستثمار المصرية ووزير التجارة التونسي، وسيكون لرئيس الحكومة خلال اليوم الثاني لقاءان مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.كما يلتقي رئيس الحكومة التونسية نظيره المصري بمقر مجلس رئاسة الوزراء قبل عقد جلسة مباحثات موسعة في إطار اللجنة العليا التونسية المصرية المشتركة وتوقيع الاتفاقيات، على أن تختتم الزيارة بالتوجه إلى مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، وسيكون رئيس الحكومة مرفقاً في هذه الزيارة بكل من وزير التجارة عمر الباهي ووزير النقل رضوان عيارة وكاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري بشطبجي وعدد من المستشارين في رئاسة الحكومة.