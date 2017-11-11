رئيس تونس يمدد حالة الطوارئ

تونس (الاتحاد)
قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 12 نوفمبر الجاري، وذلك بعد والتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وأشرف الرئيس التونسي أمس على اجتماع مجلس الأمن القومي مستعرضا فيه تقييما للأوضاع الأمنية داخلياً وإقليميا ودولياً، إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة اثر إدراجها في منظومة تأمين مواقع الإنتاج.
كما تمّ خلال الاجتماع المنعقد مساء أمس، وفق بيان من الرئاسة، متابعة الأحداث الأمنيّة المتعلّقة بظاهرة العنف والهجرة غير الشرعيّة والإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحد منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية، وشدّد قايد السبسي خلال الاجتماع على أهميّة أن تسهر كافة أجهزة الدولة على ضمان الأمن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والأمن ﺍﻻجتماعي للمواطنين كجزء رئيس من منظومة الأمن الوطني الشامل، وكعامل معزّز لكافة أشكال ﺍلأمن من جهة أخرى.
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تونس (الاتحاد)
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