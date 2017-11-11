الجيش الليبي يسيطر على آخر جيب لتنظيم داعش في بنغازي

بنغازي، طرابلس (وكالات)

أعلن مسؤول بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قوات خاصة استطاعت السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة أخريبيش في بنغازي، وقال اللواء ونيس بوخمادة لـ(رويترز) الليلة قبل الماضية، إن قواته سيطرت على المنطقة بالكامل تقريباً بعد يوم من القتال العنيف، وأضاف قائلًا «اليوم سيكون آخر ليلة لآخر داعشي في منطقة أخريبيش».

ولقي عدد من المتطرفين وجندي واحد حتفهم عندما تحركت قوات خاصة إلى منطقة اخريبيش، وهي واحدة من آخر الجيوب المتبقية للمتشددين بعد إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر في يوليو انتصاره في معركة بنغازي. وأطلق الجيش الوطني حملة «عملية الكرامة» في مايو 2014 وحقق تقدما ضد المتشددين.

من جانب آخر ، جدد السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، دعم بلاده للاتفاق السياسي وخطة الأمم المتحدة، وشدد على أهمية الحوار السياسي وتعديله مع وجود آلية لتنفيذه، جاء ذلك خلال لقاء وزير شؤون المجالس المتخصصة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، مع السفير البريطاني بيتر ميليت في العاصمة طرابلس، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».وقالت إدارة التواصل والإعلام إن عماري، شدد خلال اللقاء «على أهمية خطة البعثة الأممية لحل الأزمة في ليبيا، رغم العراقيل التي تواجهها، فيما «جدد السفير البريطاني دعم بلاده للاتفاق السياسي وخطة الأمم المتحدة، وعلى أهمية الحوار السياسي وتعديله مع وجود آلية لتنفيذه»،بحسب موقع بوابة الوسط الإخباري الليبي.

وأضافت أن لقاء عماري وميليت ناقش كذلك آخر التطورات الخاصة باستئناف عمل سفارة بريطانيا من طرابلس، وفتح المجال لتسهيل حصول المواطنين على التأشيرة، يذكر أن بريطانيا، وعدد من الدول الأخرى، أغلقت سفارتها في طرابلس خلال المعارك التي اندلعت في صيف عام 2014 في طرابلس وبنغازي بين الميليشيات المتنافسة.