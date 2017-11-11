الجبير: «حزب الله» اختطف الدولة اللبنانية

عواصم (وكالات)
أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ميليشيات حزب الله اختطفت الدولة اللبنانية، ووضعت الحواجز أمام كل مبادرة لرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، وفوق كل هذا تصر على الاحتفاظ بالسلاح، ما يتعارض مع احترام سيادة المؤسسات الرسمية.
وقال الجبير، في مقابلة مع قناة أميركية الليلة قبل الماضية، إن ميليشيات حزب الله أداة إيرانية للسيطرة على البلاد، كما أنها أداة للتدخل في سوريا وفلسطين واليمن، ومحاولة زعزعة الأمن في الخليج من خلال تهريب السلاح إلى البحرين.
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وقال الجبير: «نود أن نرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بعمل أقوى بكثير في التعامل مع هذا الأمر، وهذا يخص الاتفاق النووي.
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