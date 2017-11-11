الجبير: «حزب الله» اختطف الدولة اللبنانية

عواصم (وكالات)

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ميليشيات حزب الله اختطفت الدولة اللبنانية، ووضعت الحواجز أمام كل مبادرة لرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، وفوق كل هذا تصر على الاحتفاظ بالسلاح، ما يتعارض مع احترام سيادة المؤسسات الرسمية.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة أميركية الليلة قبل الماضية، إن ميليشيات حزب الله أداة إيرانية للسيطرة على البلاد، كما أنها أداة للتدخل في سوريا وفلسطين واليمن، ومحاولة زعزعة الأمن في الخليج من خلال تهريب السلاح إلى البحرين.

من جهة ثانية، دعا الجبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعامل بشكل فعال مع إيران من خلال ضبط الاتفاق النووي، وتحميل طهران مسؤولية دعم الإرهاب وتطوير البرامج الصاروخية الباليستية.

وقال الجبير: «نود أن نرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بعمل أقوى بكثير في التعامل مع هذا الأمر، وهذا يخص الاتفاق النووي.