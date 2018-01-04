شمل العين يعتزل اللعب الدولي

أسامة أحمد (دبي)

أعلن محمد شمل، قائد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين، اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة مع «الأبيض» امتدت 14 عاماً، حيث كان ظهوره الأول مع المنتخبات عبر بوابة الرجال، مؤكداً أن قراره عن قناعة ولا رجعة فيه.

وأرجع شمل القرار إلى أسباب شخصية تتمثل في ظروف العمل وأنه حان الوقت لمنح الجيل الجديد فرصة للعب مع «الأبيض» خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية، مبيناً أن الوقت مناسب لطي صفحة اللعب مع «الأبيض»، وخصوصاً أنه كان سيتخذ هذا القرار بعد بطولة الخليج التي كان من المقرر تنظيمها أكتوبر الماضي.

وقال: سأشارك مع العين في المسابقات المحلية والخارجية، وخصوصاً بطولتي الخليج والآسيوية في حال التواجد في هذا الحدث القاري، وأتمنى أن يعزز «الزعيم» نجاحاته برسم صورة طيبة عن الطائرة البنفسجية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار شمل إلى أن غياب التخطيط مشكلة اللعبة والتي عانت منه كثيراً خلال المرحلة الماضية، مما كان له المرود السلبي على مسيرة «أبيض الرجال» خلال 6 بطولات خليجية والذي بات يكرر مشهد الترتيب نفسه، مما يؤكد أن المنتخب يعاني.