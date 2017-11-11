رئيس الفلبين: طعنت شخصاً حتى الموت

مانيلا (وكالات)

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في خطاب تحد يرمي إلى تعزيز حربه على المخدرات قبل قمة لعدد من قادة العالم في مانيلا، انه طعن شخصا حتى الموت عندما كان لا يزال مراهقا.وهدد دوتيرتي أيضا بصفع انييس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام بلا محاكمة أو التعسفية.

وندد بالذين ينتقدون حملته للقضاء على الاتجار بالمخدرات. وقال دوتيرتي «عندما كنت مراهقا، كنت ادخل وأخرج من السجن. كنت أخوض شجارات هنا، وشجارات هناك». وأضاف دوتيرتي «في السادسة عشرة من عمري، كنت قد قتلت شخصا.شخص فعلي، حصل شجار، وطعنات سكين. كنت في السادسة عشرة فقط. وحصل لمجرد نظرة. كم زاد العدد الآن وقد أصبحت رئيسا؟».