عجمان يتعادل مع الحمرية ويحتفظ بقمة «فارق الهدف»!

عماد النمر (عجمان)

حافظ عجمان على صدارته لدوري الدرجة الأولى، رغم تعادله مع ضيفه الحمرية بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن الجولة السابعة، أحرز البرازيلي إديلسون هدفي «البرتقالي» في الدقيقتين 33 و54، بينما سجل البرازيلي جارليسون في الدقيقة 42، وخيري الحمادي في الدقيقة 77 هدفي الحمرية، وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 15 نقطة، مستمراً في الصدارة بفارق الأهداف «هدف» عن دبا الحصن الذي فاز على مصفوت بهدف، وارتفع رصيد الحمرية إلى 6 نقاط متقدماً إلى المركز الثامن.

جاءت بداية المباراة سريعة، وفرض عجمان سيطرته على مجريات اللعب، ولعب الحمرية بتكتل دفاعي، ونجح في المحافظة على مرماه حتى الدقيقة 33، حينما سجل البرازيلي إديلسون الهدف الأول، مستفيداً من كرة عرضية متقنة من ناحية اليمين، سددها رأسية بسهولة داخل مرمى الحمرية الذي ونجح في إدراك التعادل من ركلة حرة على حدود المنطقة سددها البرازيلي جارليسون قوية داخل المرمى، في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق «البرتقالي»، حتى أسفر عن الهدف الثاني، بعدما نجح البرازيلي إديلسون من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، مستفيداً من ركنية لعبها رودريجو ب «المقاس»، ارتقى لها وسددها رأسية على يسار حارس الحمرية عيسى الظنحاني في الدقيقة 54، ويجري الحمرية تغييره الأول، بنزول ناصر المازمي بدلاً من عمر أحمد، من أجل تقوية الهجوم، ويرد عجمان بإشراك علي خميس بدلاً من عبد الله الجمحي، لزيادة فعالية الوسط، وينجح الحمرية من إدراك التعادل للمرة الثانية، عن طريق المدافع خيري خلفان في الدقيقة 77، ويجري الحمرية تغييراً بنزول المدافع علي الحمادي بدلاً من عثمان الشامسي، لتأمين دفاعاته، والمحافظة على التعادل، ويحاول عجمان بكل ما يملك في تسجل هدف ثالث، ولكن الحمرية تكتل بقوة، من أجل المحافظة على النتيجة، ويحتسب حكم اللقاء ست دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، ولم ينجح عجمان في تعديل النتيجة ليطلق الحكم فهد الكسار صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2 - 2 بين الفريقين.

وفي مباراة ثانية، فاز دبا الحصن على مصفوت بهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دبا الحصن، حمل الهدف الوحيد توقيع الغيني فيكتور كورييا، وبهذه النتيجة يرفع دبا الحصن رصيده إلى 15 نقطة متساوياً في الرصيد نفسه مع عجمان المتصدر.

جاءت بداية الشوط الأول هادئة مع انحصار اللعب في وسط الملعب، واستمر اللعب بطريقة «الكر والفر» بين الفريقين، وألغى الحكم هدفاً لمصفوت سجله الفرنسي فاتري ساخي، بدعوى اشتراكه بعنف مع حارس دبا الحصن في الدقيقة 17، وحصل مهاجم مصفوت على البطاقة الصفراء، ومن ركنية رفعها البرازيلي ثياجو بـ «المقاس» أمام المرمى ارتقى لها الغيني فيكتور كورييا، وسدد رأسية قوية تسكن الشباك مسجلاً الهدف الأول لدبا الحصن في الدقيقة 24.

ويسدد ثياجو قذيفة قوية في المرمى تصدى لها الحارس ناصر جمعة ببراعة، ويرد مصفوت بتسديدة قوية للفرنسي فاتري ساخي بجوار المرمى، وينحصر اللعب في وسط الملعب، من دون أي خطورة على المرميين، حتى يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول الذي جاء ضعيفاً وخالياً من أي فنيات، بتقدم دبا الحصن بهدف.

وفي الشوط الثاني حاول مصفوت العودة إلى المباراة، وإدراك التعادل، وقام بهجمات عدة، لم تسفر عن خطورة حقيقية على مرمى دبا الحصن، ويحصل الحصن على ركلة حرة بجانب الراية الركنية، سددها مباشرة في المرمى، أبعدها حارس مصفوت ناصر جمعة ببراعة، وتتكرر الركنيات لدبا الحصن، من دون استفادة، ويعتمد مصفوت على الكرات الطويلة المرتدة لـ «فك شيفرة» الدفاع الحصناوي، الذي كان بالمرصاد لأي هجمة، ويجري مدرب الحصن تغييرين بنزول وائل الظنحاني ومحمد سرور بدلاً من محمد الشحي وحسن صفر الحيايي على التوالي، ويصاب مهاجم الحصن محمد سرور ويخرج لتلقي العلاج، ويحاول الحصن تسجيل هدف آخر يعزز به تقدمه، ولكنه يواجه دفاعاً منظماً من مصفوت، ويهبط الأداء في الدقائق الأخيرة، وينحصر في وسط الملعب، وتمر الدقائق دون تغيير يذكر حتى يطلق الحكم صلاح الحمادي صافرة نهاية المباراة بفوز دبا الحصن بهدف.